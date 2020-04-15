Війська Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

У вівторок, 14 квітня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

Противник використовував для атак гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Однак наші воїни рішуче відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника до відновлення режиму "Тиша". Нині втрати окупантів уточнюються.

Війна на Донбасі

Зазначається, що всі ворожі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

чотири рази біля Авдіївки, Пісків та Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

поряд із Новомихайлівкою – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки, Тарамчука і Кам’янки – із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 14 квітня mediarnbo.org

У штабі ООС додали, що з початку нинішнього доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. А ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованій Горлівці за останній місяць російські пропагандисти вели масовану пропагандистську атаку проти ООС і СММ ОБСЄ.