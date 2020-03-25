Війська Путіна підло ударили по ЗСУ та отримали жорстку відсіч

За минулу добу, 24 березня, російські окупаційні війська 8 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Загиблих серед наших захисників немає.

Як повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил, ворог застосував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, БМП-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У відповідь на обстріли ворога підрозділи ООС відкрили вогонь, припинивши збройні провокації супротивника.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно чотири обстріли, а саме:

поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи обстріляли з:

неподалік Новоолександрівки – з 82-мм мінометів — 4 міни;

поруч з Кримським – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошкіського – з 82-мм мінометів – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;

у районі населеного пункту Травневе – дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.

Також окупанти обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

З початком доби, 25 березня, російські окупаційні війська обстріляли наші позиції в районі "Сходу" поблизу Авдіївки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські окупанти завдали удару з протитанкового ракетного комплексу по військовій вантажівці ЗСУ на Донбасі, поранивши двох бійців.

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