Війська Путіна накрили вогнем ЗСУ на Донбасі: розв'язалися бої

Жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 29 березня.

Хоча останні за за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, 11 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

по захисниках Павлополя противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 10 мін.

для обстрілів неподалік Водяного та Богданівки загарбники задіяли міномети калібру 82 мм, використавши загалом 10 мін, а також гранатомети різних систем;

двічі ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

по оборонцях Старогнатівки противник здійснив три обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука ворог застосував автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети;

поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Шахти Бутівка противник обстрілював наші позиції із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 29 березня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції українських захисників:

поблизу Луганського по позиціях ОС противник випустив сім пострілів із міномета калібру 82 мм.

по оборонцях Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Однак українські військовослужбовці вчасно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

Водночас зазначається, що з початку цієї доби російські окупаційні війська знову обстріляли наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного було зафіксовано використання ворожого міномета калібру 82 мм.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу ОС не зафіксовано", – запевнили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил у суботу, 28 березня, під час обстрілів терористів були поранені два українських військовослужбовця.

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