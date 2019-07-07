Війська Росії на кордоні з Україною: стало відомо, скільки може зібрати Путін

Ще два роки тому Росія сформувала у своїх західних кордонів угруповання з 250 тисяч військовослужбовців. Цього достатньо для розгортання повномасштабних військових дій проти України.

Такі цифри озвучив в ефірі ObozTV екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи інформацію про нарощування сил РФ уздовж кордону з Україною.

"Путін підготував свої війська і в позаминулому році (2017. – Ред.) провів відповідні навчання з угрупованням на 250 тисяч військовослужбовців, сформованим на заході та південному заході РФ. За оцінками експертів, щоб почати широкомасштабні дії проти України потрібно від 240 тисяч і більше", – розповів Романенко.

За його словами, з початку війни на Донбасі в 2014 році РФ багато чого "відтренувала", підтягла війська і сформувала посилені дивізії на східному кордоні України.

"І тепер інтенсивно будує інфраструктуру, яка все це зможе забезпечити і за необхідності перекинути з глибини Росії – залізничним або повітряним шляхом – додаткові війська і озброєння", – додав генерал-лейтенант.

Романенко нагадав, що в 2018 році під виглядом створення спільної з Білоруссю системи протиповітряної оборони Росія також завела війська на білоруську територію, причому не тільки війська ППО.

До чого Росія підготувала свої війська? Міноборони.рф

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною. За його словами, розгортання йде на Харківському напрямку і "ближче до Маріуполя".

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