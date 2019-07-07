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Війська Росії на кордоні з Україною: стало відомо, скільки може зібрати Путін

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Ще два роки тому Росія сформувала у своїх західних кордонів угруповання з 250 тисяч військовослужбовців. Цього достатньо для розгортання повномасштабних військових дій проти України.

Такі цифри озвучив в ефірі ObozTV екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи інформацію про нарощування сил РФ уздовж кордону з Україною.

"Путін підготував свої війська і в позаминулому році (2017. – Ред.) провів відповідні навчання з угрупованням на 250 тисяч військовослужбовців, сформованим на заході та південному заході РФ. За оцінками експертів, щоб почати широкомасштабні дії проти України потрібно від 240 тисяч і більше", – розповів Романенко.

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За його словами, з початку війни на Донбасі в 2014 році РФ багато чого "відтренувала", підтягла війська і сформувала посилені дивізії на східному кордоні України.

"І тепер інтенсивно будує інфраструктуру, яка все це зможе забезпечити і за необхідності перекинути з глибини Росії – залізничним або повітряним шляхом – додаткові війська і озброєння", – додав генерал-лейтенант.

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Романенко нагадав, що в 2018 році під виглядом створення спільної з Білоруссю системи протиповітряної оборони Росія також завела війська на білоруську територію, причому не тільки війська ППО.

До чого Росія підготувала свої війська?

До чого Росія підготувала свої війська?

Міноборони.рф

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною. За його словами, розгортання йде на Харківському напрямку і "ближче до Маріуполя".

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ігор Романенко
Місце
Росія
Теги
Росіяарміякордон
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Свои войска на свой территории ,где хотим так там и располагаем!
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Владимир Адольфович займись уже своей нищей Россией,у тебя бюджетники просрочеными продуктами питаются с мусорных баков,выкапывают похороненную тобою санкционку,мизерными пенсиями концы с концами еле-еле сводят,а ты никак не навоюешся с 1991 г начиная с Чечни,Молдовы и Грузии,всего 13 эпизодов,может застрелись уже как подобает офицеру с остатков чести,сделай хорошее дело для всего мира этим ты очень многих обрадуеш.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Георгійович Сергій, Да ты шо...????))))))))))))))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Георгійович Сергій, сoпли утри, страдалец xoxлoжoпый, а лучше - застрелись, Земле не нужны xoxлoдeбилы в таком количестве, вполне достаточно xoxлo-гacтарбaйтеров.
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