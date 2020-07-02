Війська Путіна будуть всього в 1000 км: блогер вказала на небезпеку дій ГБР в зенітних бригадах

Вилучення Державним бюро розслідувань обладнання для ППО в Херсонській, Одеській та Хмельницькій областях несе небезпеку на тлі наближення масштабних навчань в Росії.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала блогерка Алла Комарова. У публікації вона нагадала про обшуки ГБР в зенітних бригадах, під час яких вилучили обладнання для наведення ППО на ціль.

Комарова зазначила, що вже у вересні в Росії стартують масштабні навчання "Кавказ" і тому зараз не можна послаблювати протиповітряну оборону України.

"Де вилучили?" запитаєте. А ось це найцікавіше. У зенітних ракетних бригадах на Хмельниччині, на Одещині та на Херсонщині. І для тих, хто втратив попередній пазлик, я нагадую, що у вересні ср***рашка проводить навчання "Кавказ". У них візьмуть участь 120 000 військовослужбовців, 3000 бронемашин, 550 літаків і вертольотів, 50 кораблів, 5 підводних човнів. Відкрийте, б**дь, карту, подивіться, де Херсонська область. Дійсно, і навіщо там працюючі зенітні комплекси, правда?", – написала вона.

Дійсно, в кінці вересня 2020 року стартує навчання "Кавказ", які за інформацією "Інтерфакс-АВН", стануть наймасштабнішими за весь рік. Вони пройдуть на трьох полігонах неподалік Волгограда – "Прудбой", "Капустін Яр", "Ашулук", всі вони знаходяться в межах 800-1000 кілометрів від Херсона.

Полігон "Ашлук"

Полігон "Капустін Яр"

Полігон "Прудобой"

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.