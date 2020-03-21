Терорист "ДНР" Сергій Лашин з Пермського краю зізнався на камеру, що війну на Донбасі в 2014 році розв'язало не місцеве "ополчення", а російські найманці.

Фрагмент його інтерв'ю для пропагандиста окупантів показав на своєму YouTube-каналі український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терорист Сергій Лашин Скріншот відео

Терорист Сергій Лашин Скріншот відео

"Я можу сказати так, що якщо чесно, 2014 рік робили росіяни. Місцеві взагалі не напружувалися. Вони думали: "А чого нам напружуватися? Зараз ось "зелені чоловічки" приїдуть і все зроблять. Навіщо нам вступати в це "ополчення"?" – обурювався терорист, розповідаючи, як місцеве населення не підтримувало загарбників на початку війни.

Відзначимо, що окупант Лашин дійсно воював на боці російських військ проти України. За це він був внесений до списку військових злочинців на сайті "Миротворець".

Терорист Сергій Лашин внесений в базу "Миротворця" Скріншот відео

Терорист Сергій Лашин Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше російський терорист "ДНР" Геннадій Дубовий ("Кореспондент") зізнався, що у 2014 році окупанти втратили надію захопити Маріуполь, оскільки за нього не було кому воювати.

А ватажок угруповання "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський розповів, як бойовики розстрілювали на Донбасі цивільних осіб, щоб заволодіти їхнім майном.

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