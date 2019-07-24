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"Війна закінчиться у Києві!" Скандальний Кот пригрозив Україні наступом "ДНР"

1.9т Читати матеріал російською

Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", пригрозив Україні приходом терористів "ДНР" до Києва.

Він заявив, що вони нібито прийдуть мститися за війну, але промовчав, що її ініціатором є Росія. Маревними обіцянками посіпака окупантів поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

"А ви можете собі навіть припустити спробувати, напружтеся, що в якусь секунду "ополчення" ніхто не буде стримувати? І що пацани реально за своїх онучок, за своїх дружин, батьків підуть?! Війна закінчиться в Києві, скоріше за все. Вони прийдуть туди, до Києва! Ви розумієте, що їх насправді стримують? У них накопичився дуже великий рахунок, до Зеленського в тому числі!" – влаштував виставу Кот просто у студії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Кот
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
житомирский мальчик волей случая попал в Киев на канал Интер обслуживать режим яныка, вести сцену проплаченого антимайдана, пацанчега отпи..дили майдановцы на Крещатике, потом сдрыстнул на мацкву и печальная учать клоуна побираться на пропагандистских шоу гавкать на бывшую родину... что-то не заметил этого клоуна в даныры и лыныры, сцыкотно? безопаснее в мацкве за бабло пугалки пугать.... судя по ряхе, отъелся на московских харчах
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Шматок Сергій, на московских харчах? Та ты шо? В московии ежей же доедають.
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