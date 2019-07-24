"Війна закінчиться у Києві!" Скандальний Кот пригрозив Україні наступом "ДНР"

Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", пригрозив Україні приходом терористів "ДНР" до Києва.

Він заявив, що вони нібито прийдуть мститися за війну, але промовчав, що її ініціатором є Росія. Маревними обіцянками посіпака окупантів поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот Скріншот відео

"А ви можете собі навіть припустити спробувати, напружтеся, що в якусь секунду "ополчення" ніхто не буде стримувати? І що пацани реально за своїх онучок, за своїх дружин, батьків підуть?! Війна закінчиться в Києві, скоріше за все. Вони прийдуть туди, до Києва! Ви розумієте, що їх насправді стримують? У них накопичився дуже великий рахунок, до Зеленського в тому числі!" – влаштував виставу Кот просто у студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше голос "антимайдану" заявив, що до влади в Україні прийде новий Богдан Хмельницький, який влаштує переворот і об'єднає її з Росією.

Також скандальний український ведучий виступив з пропагандистською промовою на російському телебаченні, в якій виправдав окупантів українського Донбасу і закликав Україну до дружби з агресором.

Кот вибухнув фейком про те, що в Україні запанував нацизм. Він заявив, що Захід нібито змушує його країну ненавидіти "старшого російського брата".

Він висловив надію на те, що Україна, Росія і Білорусь згодом нібито об'єднаються в одну країну, оскільки всі мешканці цих держав насправді є "єдиним" народом.

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