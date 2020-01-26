"Війна забирає найкращих!" На Донбасі загинув молодий командир ЗСУ: фото

У неділю, 26 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, терористи вбили військовослужбовця Збройних сил, командира відділення Антона Хобу.

Про це повідомив у Facebook міського голова Шостки Сумської області Микола Нога (щоб подивитися фото, доскрольте новину).

"На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба. Шостка втратила ще одного сина в цій страшній війні. Загинув ще один доброволець. Від імені жителів Шосткинського об'єднаної територіальної громади висловлюю глибокі співчуття всім, хто знав Антона. Це втрата для кожного з нас і наше спільне горе. Схиляємо голови перед пам'яттю героя і молимося за упокій його душі", – написав він.

На Донбасі загинув молодий командир ЗСУ Антон Хоба

Хоба народився в 1992 році. На передовій молодик був із 2015.

У коментарях колеги військового та інші користувачі залишили слова співчуття. "Ми всі в шоці! Тільки недавно стояла на ранковому шикуванні позаду нього! А зараз його вже немає! Важко усвідомлювати! І немає сил усвідомити це! Порядний, спокійний! Чому Боженька забирає найкращих? Немає відповіді!" – написала Яна Осипенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня найманці Росії 4 рази обстріляли позиції українських захисників. 25 січня в результаті атаки "Л/ДНР" був поранений один воїн ЗСУ.

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