Війна за Україну: у ЗСУ повідомили підбадьорливі новини по Донбасу

На Донбасі під час бойових дій 18 жовтня, незважаючи на обстріли, втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї і гранатометів різних систем. За минулу добу, незважаючи на обстріли, втрат серед військовослужбовців ООС немає", – відзначають у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 11 обстрілів:

чотири рази біля Водяного на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;

близько Талаківки – з великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік від Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

в районі Березового і Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

близько Павлополя – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 10 обстрілів:

двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі близько Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

в районі Кримського – з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП-1;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

в районі Зайцевого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом з Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

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