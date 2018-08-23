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Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження

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Жителі будинку в Харкові не мали права перешкоджати члену паралімпійської збірної України з фехтування, бронзовій медалістці Чемпіонату світу Ганні Пашковій встановлювати пандус біля парадного.

"Це так само, якби приїхав селищний голова і повідомив, що внесені зміни в проект будинку, який дозволяє поставити нове вікно. Ви ж бачите, що всі будинки зараз будують або облаштовують пандусами", - заявив директор департаменту соцзахисту Харківської ОДА Юрій Шпарага, передає "Харків. Комментарі.ua".

Директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко пообіцяв у Facebook, що біля будинку Пашкової все ж встановлять пандус, незважаючи на лайку сусідів.

Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження

"Пандус у Анни буде", - написав він. Роботи почали вести 23 серпня. Агресивна сусідка Пашкової сипала нецензурною лайкою, незважаючи на присутність громадських активістів та журналістів.

Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження
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Більше того, радник голови Харківської обласної держадміністрації Павло Федосенко написав у Facebook, що вони теж приїхали підтримати спортсменку і побачили багато незнайомих людей.

Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження

"Абсолютно незнайомі люди приїхали на край географії, щоб підтримати спортсменку. Тільки уявіть", - зазначив він.

У Харківській ОДА пообіцяли в найближчі дні розглянути звернення від журналістів і Анни, а також підготувати документацію, щоб законність установки пандуса не викликала у мешканців сумнівів.

Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження
Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження
Війна за пандус у Харкові: скандал із паралімпійською медалісткою отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, сусіди Анни аргументували свою лайку через пандус тим, що він буде псувати зовнішній вигляд тільки для того, щоб вона раз на день кудись виїжджала. Вони вимагали проект установки для ознайомлення.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
скандали
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Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТО ВЫКОРМИШИ РЫГОВ И МЕРА
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0
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Николай
Николай
Ватница соседка, она хуйла любит
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