Війна за незалежність: ЗСУ жорстко провчили атакуючих терористів на Донбасі

У неділю, 2 червня, на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.
З початку нинішньої доби, 3 червня, окупанти обстріляли позиції ОС біля населеного пункту Кам'янка, повідомляє прес-центр ООС. Втрат серед українських військових немає. Убитий один окупант.
Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
ЗСУ
"Прямий"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції ОС:
Біля міста Мар'їнка – із мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
Біля населеного пункту Піски – із мінометів калібру 82 мм.
Біля села Гнутове – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні двічі:
Біля н. п. Новгородське – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля н. п. Майорськ – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії у розмірі 3 тисяч гривень.
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