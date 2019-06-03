Війна за незалежність: ЗСУ жорстко провчили атакуючих терористів на Донбасі

У неділю, 2 червня, на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

З початку нинішньої доби, 3 червня, окупанти обстріляли позиції ОС біля населеного пункту Кам'янка, повідомляє прес-центр ООС. Втрат серед українських військових немає. Убитий один окупант.

Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ЗСУ "Прямий"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції ОС:

Біля міста Мар'їнка – із мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.

Біля населеного пункту Піски – із мінометів калібру 82 мм.

Біля села Гнутове – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні двічі:

Біля н. п. Новгородське – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля н. п. Майорськ – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії у розмірі 3 тисяч гривень.

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