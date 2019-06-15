Війна за незалежність: ЗСУ закріпили успіх на Донбасі

На Донбасі 14 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, із них шість разів – із застосуванням забороненої Мінської угоди 122-мм артилерії і мінометів калібру 120 і 82 мм.

У результаті посилених обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий, повідомляє прес-центр ООС. У відповідь ЗСУ знищили одного окупанта.

Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 раз обстріляв українські позиції біля населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Красногорівка, Гнутове, Водяне, Лебединське, Широкине.

Війна на Донбасі Politeka

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських бійців були обстріляні 9 разів. Обстріли велися в сторону н. п. Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська.

З початку суботи, 15 червня, противник обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази у н. п. Лебединське, Авдіївка, Станиця Луганська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що українським військовим вдалося взяти під контроль всю Мар'їнку, викликала небувалий ажіотаж в Росії. Офіційні представники країни-агресора буквально вибухнули нахабними погрозами на адресу України.

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