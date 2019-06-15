ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

6.1тЧитати матеріал російською

В результаті боїв на Донбасі в суботу, 15 червня, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС. Всього з початку доби окупанти 8 разів обстріляли позиції українських бійців із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. ЗСУ довелося давати адекватну відповідь терористам.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

  • в районі населеного пункту Лебединське, у напрямку Ужовки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • Авдіївка, у напрямку Спартака - міномети калібру 120 мм і 82 мм;

  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

  • Красногорівка, у напрямку Старомихайлівки - крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

ЗСУ

ЗСУ

Укріформ

Новини
Війна за незалежність: ЗСУ закріпили успіх на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • район населеного пункту Станиця Луганська, у напрямку Миколаївки і Червоного Яру - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійцям ЗСУ вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Golan Sim
Golan Sim
"Когда я ипал великих укров в очко, они визжали как свиньи..", - Юлий Цезарь "Записки о Галльской войне"(C).
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Все водное с разумом)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel