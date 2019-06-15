Війна за незалежність: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

В результаті боїв на Донбасі в суботу, 15 червня, жоден український військовослужбовець не постраждав.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС. Всього з початку доби окупанти 8 разів обстріляли позиції українських бійців із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. ЗСУ довелося давати адекватну відповідь терористам.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

в районі населеного пункту Лебединське, у напрямку Ужовки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

Авдіївка, у напрямку Спартака - міномети калібру 120 мм і 82 мм;

поблизу населеного пункту Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

Красногорівка, у напрямку Старомихайлівки - крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

ЗСУ Укріформ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

район населеного пункту Станиця Луганська, у напрямку Миколаївки і Червоного Яру - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійцям ЗСУ вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

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