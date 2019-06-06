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/Розслідування

Війна за незалежність: ЗСУ потужно помстилися за підле вбивство побратима на Донбасі

3.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі 5 червня збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, і з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, повідомляє прес-центр АТО.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 5 червня один окупант був знищений, ще четверо – поранені.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"24"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу села Водяне – із озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Богданівка – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • у районі населеного пункту Харчовик – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Талаковка – із ручних протитанкових гранатометів;

  • у районі населеного пункту Новогригорівка – із великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

  • поблизу населеного пункту Старий Айдар – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних;

  • у районі населеного пункту Кримське – із мінометів калібру 82 мм;

  • двічі поблизу населеного пункту Золоте – із автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Війна за незалежність: ЗСУ потужно помстилися за підле вбивство

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу села Павлопіль – із озброєння бойових машин піхоти;

  • у районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники провели блискучу операцію на Донбасі під населеним пунктом Водяне, знищивши цілий підрозділ окупантів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Самый мощный ответ - очередной котел....а все остальное - жабячьт стрибки...но скоро допрыгаются до очередного...
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