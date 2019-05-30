Війна за незалежність: ЗСУ потужно помстилися ворогу на Донбасі за підлість

На Донбасі 29 травня озброєні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Ворог обстрілював українські позиції із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня троє окупантів знищені, ще один поранений.

Терористи на Донбасі

Також стало відомо, що 29 травня боєць ЗСУ, який вважався зниклим у результаті боїв на Донбасі, був знайдений мертвим на окупованих територіях.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села Водяне, чотири рази поблизу населеного пункту Піски, тричі в районі міста Авдіївка, поблизу населеного пункту Чермалик, біля Мар'їнки, двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке, біля Новоселівки Другої, Гнутового і Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: у районі населеного пункту Оріхове, біля Золотого, Новолуганська, Станиці Луганської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

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