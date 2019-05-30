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/Розслідування

Війна за незалежність: ЗСУ потужно помстилися ворогу на Донбасі за підлість

3.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі 29 травня озброєні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Ворог обстрілював українські позиції із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня троє окупантів знищені, ще один поранений.

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Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

Також стало відомо, що 29 травня боєць ЗСУ, який вважався зниклим у результаті боїв на Донбасі, був знайдений мертвим на окупованих територіях.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села Водяне, чотири рази поблизу населеного пункту Піски, тричі в районі міста Авдіївка, поблизу населеного пункту Чермалик, біля Мар'їнки, двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке, біля Новоселівки Другої, Гнутового і Талаківки.

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Війна за незалежність: ЗСУ потужно помстилися ворогу на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: у районі населеного пункту Оріхове, біля Золотого, Новолуганська, Станиці Луганської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Забавно. Фото "террористы на Донбассе", и показан ГАЗон с опознавательными знаками карателей ВСУ. Это от глупости редактора "Обоза" или наоборот, от понимания, кто на самом деле террористы?
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Уничтожайте проклятую рабсиянскую чуму на нашей Богом данной земле ! Слава украинским защитникам ! Смерть врагу !
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Викуша, прими капелек и успокойся. С твоей деменцией нельзя так волноваться. А то кондрашка хватит. Будешь писать в подгузник, как "украинские защитники", когда прилетает ответ на их обстрелы больниц и школ.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
«То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. Мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям», — уточнил юрист...............
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