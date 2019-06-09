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/Розслідування

Війна за незалежність: ЗСУ феєрично помстилися ворогу за криваву бійню на Донбасі

1.7тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких сім – із застосуванням забороненої зброї.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил, 8 червня окупанти стріляли з артилерії 122 мм, мінометів, танка, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 8 червня одного окупанта було знищено і ще 2 отримали поранення", – повідомили у відомстві.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Карта ООС за 8 червня

Карта ООС за 8 червня

  • З артилерійських систем калібру 122 мм, танка і БМП, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї – Водне;

  • З 122 мм артилерійських систем – в районі населеного пункту Лебединське;

  • З 120 мм і великокаліберних кулеметів – Опитне;

  • З 82 мм мінометів і гранатометів – поблизу н.п. Новоселівка друга;

  • З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі міста Павлопіль;

  • З великокаліберних кулеметів – Широкино;

  • З кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Мар'їнки.

  • Також під обстріл в цьому районі потрапили околиці наступних пунктів: Красногорівка, Павлопіль, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні шість разів:

  • З 120 і 82 мінометів, гранатометів, кулеметів – поблизу населеного пункту Південне;

  • З 120 мм мінометів – Травневе;

  • З мінометів і кулеметів – Золоте;

  • Зі стрілецької зброї – Станиця-Луганська. Також з різного виду зброї були обстріляні: Кримське, Хутір Вольний.

З початку доби 9 червня окупанти відкривали вогонь три рази. У районі відповідальності "Схід": поблизу н.п. Верхньоторецьке, Павлополю. У районі відповідальності "Північ": Новолуганське.

Нагадаємо, що напередодні терористи пішли в атаку на ООС. Вони вели прицільний вогонь по позиціях військових, але отримали потужний відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСНовини Донбасу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Самое смешное на Обозревателе..это ежедневные сводки о подвигах
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Вчера у жопоголовых стало на три миномётчика меньше!СУХС!
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