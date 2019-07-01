Війна за незалежність: ЗСУ дали жорстку відсіч терористам "Л/ДНР"

На Донбасі 30 червня терористи 23 рази порушили режим припинення вогню, із них 12 раз – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Протягом доби втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними розвідки 30 червня один окупант був знищений, ще один – поранений.

ООС на Донбасі ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 раз обстріляли позиції ОС: біля Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Авдіївки, Пісок, Новотроїцького, Водяного, Верхньоторецкого; у районі Опитного, Троїцького; околиці Павлополя, Красногорівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази: біля Луганського Новолуганське, в районі Новотошківському.

З початку поточної доби, 1 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі, біля сіл Широкино і Бердянське, спалахнула масштабна пожежа, яка загрожувала позиціям українських військових. Місцева влада не виключає можливості диверсії.

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