Війна за незалежність: ЗСУ дали жорстку відповідь окупантам

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі за добу через обстріли терористів "Л/ДНР" постраждали троє бійців ЗСУ.
Українські військові завдали удару у відповідь, поранені троє окупантів, повідомляє в Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил.
27 червня озброєні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
поряд Старогнатівки – з артилерійських систем калібру 152 мм;
три рази неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
тричі поряд Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
два рази околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем;
неподалік Крансногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
околиці Павлопіля – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні 18 разів:
район населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм;
поблизу Золотого-4 – з гранатометів різних систем;
тричі околиці Новгородського – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Світлодарська – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
неподалік Лопаскіного – з мінометів калібру 82 мм.
За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
околиці Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні один раз:
неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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