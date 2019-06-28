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Війна за незалежність: ЗСУ дали жорстку відповідь окупантам

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі за добу через обстріли терористів "Л/ДНР" постраждали троє бійців ЗСУ.

Українські військові завдали удару у відповідь, поранені троє окупантів, повідомляє в Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил.

27 червня озброєні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;

  • поряд Старогнатівки – з артилерійських систем калібру 152 мм;

  • три рази неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

  • тричі поряд Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

  • два рази околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем;

  • неподалік Крансногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

  • двічі в районі населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;

  • околиці Павлопіля – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні 18 разів:

  • район населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм;

  • поблизу Золотого-4 – з гранатометів різних систем;

  • тричі околиці Новгородського – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • поблизу Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

  • околиці Світлодарська – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

  • в районі населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

  • околиці Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

  • неподалік Лопаскіного – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

  • околиці Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні один раз:

  • неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм;

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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