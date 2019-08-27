Війна за незалежність загострилася: у штабі ООС повідомили про обстріл і пораненого

У понеділок, 26 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 12 раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляє прес-центр ООС в Facebook, противник обстрілював українські позиції забороненою мінськими угодами зброєю: мінометом калібру 82 мм, а також - гранатометом різних систем, великокаліберним кулеметом і стрілецькою зброєю.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новолуганського - з забороненої мінськими угодами зброї: мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Шумів - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": противник обстрілював наші позиції неподалік Талаковки з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

25 серпня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Також троє бійців отримали поранення.

За період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, по липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

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