Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність загострилася: у штабі ООС повідомили про обстріл і пораненого

1.9т Читати матеріал російською

У понеділок, 26 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 12 раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляє прес-центр ООС в Facebook, противник обстрілював українські позиції забороненою мінськими угодами зброєю: мінометом калібру 82 мм, а також - гранатометом різних систем, великокаліберним кулеметом і стрілецькою зброєю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Новини
Війна на Донбасі: в штабі ООС повідомили тривожні новини

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Новолуганського - з забороненої мінськими угодами зброї: мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Шумів - з ручного протитанкового гранатомета;

  • неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета.

Новини
"Громадянська війна?" Терорист "ДНР" вирішив балотуватися у депутати в РФ

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": противник обстрілював наші позиції неподалік Талаковки з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ООС
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
24
Цікаво
13
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
война за независимость от мирной жизни) ни дня без покоя ни минуты без трупов! сухс
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять ранение в голову навылет?Кастрюлю забыл надеть?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...