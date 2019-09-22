Війна за незалежність: в штабі ООС відзвітували про нові криваві бої

За поточні добу 22 вересня терористи на Донбасі 10 разів проводили обстріл. В результаті атак бойовиків поранили одного українського військового.

Про це сказано у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил в Facebook.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Миколаївки у напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї.

Також вогонь вели близько Новогнатівки, Водяного та поблизу Лебединського.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Кримського у напрямку Сентянівки і Південного за напрямом "Шахти ім.Гагаріна" – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; в районі Залізного і Новгородського за напрямом "Шахти ім.Гагаріна" – мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу, 20-21 вересня, в зоні ООС терористи сім раз порушили режим припинення вогню. При цьому, було поранено четверо військовослужбовців ЗСУ.

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