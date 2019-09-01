Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність: в штабі ООС повідомили тривожні новини з Донбасу

937 Читати матеріал російською

На Донбасі збройні формування Росії і її найманці 31 серпня 20 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил, противник обстрілював позиції підрозділів ОС з забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Новини
"Боги війни": артилеристи ООС показали міць на Донбасі. Видовищне відео

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік від Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

двічі неподалік від Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

Новини
Маскуються під волонтерів ООС: в Україні з'явилася нова схема шахрайства

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

поблизу Шумів – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Троїцького – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і великокаліберних кулеметів.

Війна за незалежність: в штабі ООС повідомили тривожні новини з Донбасу

ua.news

З початку доби 1 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл українських позицій поблизу Миколаївки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня на Донбасі один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Ох уж эти сепары,не дают воинам света розы под Донецком высаживать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...