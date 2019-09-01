Війна за незалежність: в штабі ООС повідомили тривожні новини з Донбасу

На Донбасі збройні формування Росії і її найманці 31 серпня 20 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил, противник обстрілював позиції підрозділів ОС з забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік від Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

двічі неподалік від Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

поблизу Шумів – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Троїцького – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і великокаліберних кулеметів.

ua.news

З початку доби 1 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл українських позицій поблизу Миколаївки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня на Донбасі один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

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