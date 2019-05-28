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/Розслідування

Війна за незалежність України: з'явилися тривожні новини з фронту

3.8тЧитати матеріал російською

28 травня на Донбасі, де йде війна за незалежність України, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення через обстріли терористів.

Як повідомила прес-служба Міноборони, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі, застосовуючи міномети.

"З 05:00 ворожа озброєна провокація зафіксована в районі Мар'їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 мм", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

112.ua

Пізніше окупанти цілилися із мінометів 120-міліметрового калібру по наших захисниках Широкиного. Ворог випустив сім мін цього калібру в напрямку від окупованого села Безіменне.

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Також наголошується, що пораненого українського бійця евакуювали у військовий мобільний госпіталь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня четверо проросійських терористів були поранені під час бойових дій на Донбасі, за день збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Накануне Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области. "Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР. Он отметил, что утром украинские силовики из минометов обстреляли запад Донецка, повреждения получили восемь домов. "Призываем мировое сообщество заставить украинское командование прекратить геноцид мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - добавили в Народной милиции республики.
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