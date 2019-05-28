Війна за незалежність України: з'явилися тривожні новини з фронту

28 травня на Донбасі, де йде війна за незалежність України, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення через обстріли терористів.

Як повідомила прес-служба Міноборони, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі, застосовуючи міномети.

"З 05:00 ворожа озброєна провокація зафіксована в районі Мар'їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 мм", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ на Донбасі 112.ua

Пізніше окупанти цілилися із мінометів 120-міліметрового калібру по наших захисниках Широкиного. Ворог випустив сім мін цього калібру в напрямку від окупованого села Безіменне.

Також наголошується, що пораненого українського бійця евакуювали у військовий мобільний госпіталь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня четверо проросійських терористів були поранені під час бойових дій на Донбасі, за день збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

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