Війна за незалежність України: з'явилися сумні звістки з Донбасу

Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".
Про це повідомляє прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Лише 30 травня озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
біля села Водяне - з мінометів калібру 120 мм;
поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Опитне - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Пищевик - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі біля населених пунктів Верхньоторецьке та Авдіївка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:
поблизу населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;
біля населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
Зона проведення ООС
mediarnbo.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня озброєні формування Російської Федерації 19 раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.
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