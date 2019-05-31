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/Розслідування

Війна за незалежність України: з'явилися сумні звістки з Донбасу

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Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".

Про це повідомляє прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Лише 30 травня озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • біля села Водяне - з мінометів калібру 120 мм;

  • поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • в районі населеного пункту Опитне - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу населеного пункту Пищевик - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі біля населених пунктів Верхньоторецьке та Авдіївка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

  • поблизу населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;

  • біля населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня озброєні формування Російської Федерації 19 раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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