Війна за незалежність України: з'явилися хороші новини з Донбасу

У вівторок, 7 січня, на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден боєць ЗСУ.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. При цьому терористи "Л/ДНР" все ж один раз обстріляли позиції українських військових.

"З гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї противник відкривав вогонь по захисниках Василівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – відзначається в повідомленні.

Війна на Донбасі 112

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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