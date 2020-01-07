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7 січня • оновлено в 21:13
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Війна за незалежність України: з'явилися хороші новини з Донбасу

4.4т
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У вівторок, 7 січня, на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден боєць ЗСУ.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. При цьому терористи "Л/ДНР" все ж один раз обстріляли позиції українських військових.

"З гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї противник відкривав вогонь по захисниках Василівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – відзначається в повідомленні.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а до майдана никакой в.о.й.ны не было и в помине.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А как вам такие новости за сегодня: " Первый случай небоевых потерь произошел в 21-м батальоне 56-й бригады в районе н. п. Пески, где двое во инов Юрченко С.М. и Дададжанов А.К. подрались в стоянии алкогольного опьянения. В ходе драки Юрченко выстрелил Дададжанову в ногу из автомата. Но осознав последствия содеянного и с целью скрыть факт ранения, вызвал такси и доставил Дададжанова сначала в городскую больницу н. п. Красногоровка, а после отказа гражданских врачей оказать помощь без уведомления правоохранительных органов — в городскую больницу н. п. Селидово, где также получил отказ. После этого Юрченко бросил истекающего кровью товарища на входе в больницу и с автоматом скрылся. В настоящее время военной службой правопорядка при содействии украинской полиции ведутся поиски сбежавшего вооруженного преступника. Второй случай ранения произошел в районе н. п. Широкино, где рядовой Гринченко О.Д. из 108-го батальона 10-й огшбр во время разряжения АК-74 осуществил выстрел, в результате чего получил огнестрельное пулевое ранение левой стопы. Самострел? Важно отметить, что одновременно с этим в соседнем 109-м батальоне той же 10-й бригады в районе Павлополя совершил суицид боевик Насальский Р.Л "
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Kuksov Micha, а разве я не так написал?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Евгений Зеленский, Боевик в данном сообщении - это воины света ВСУ!
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Круглов Александр
Круглов Александр
Хорошие новости - это когда повесят на Украине последнего фаш иста - Бан деровца!
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