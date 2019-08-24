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Війна за незалежність України: з'явилися хороші новини з Донбасу

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На Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат із нашого боку у результаті ворожих обстрілів не було.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"РБК-Україна"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл поблизу Зайцевого – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 24 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї:

  • поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • неподалік Павлополя – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: з'явилися хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 із них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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