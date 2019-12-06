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6 грудня • оновлено в 07:45
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Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л / ДНР"

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Терористи "Л/ДНР" обстріляли українських військових у четвер, 5 грудня, 7 разів. В результаті бойових дій на Донбасі жоден вояк не був поранений.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстрілював позиції ОС з забороненої мінськими домовленостями зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:

  • у Широкиного – з мінометів калібру 82 мм;

  • неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л / ДНР"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • поблизу Кримського – з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • у Луганського і Майського – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Зайцевого – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи зазнали масштабні втрати на Донбасі. Українських офіцер назвав кількість.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Нож Всвину
Нож Всвину
2 обстрелы -- чурки рагульские
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Гусенцова Галина
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Потерьнет котловнет
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