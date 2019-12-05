Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили про затишшя на Донбасі

Жоден український воїн не постраждав і не був убитий в результаті бойових дій на Донбасі 4 грудня. При цьому терористи різко знизили кількість обстрілів.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Широкино з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі понесли втрати в боях з українськими вояками. Так, 3 грудня окупанти недорахувалися п'ятьох бойовиків

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