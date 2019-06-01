Війна за незалежність України: ЗСУ потужно відповіли атакуючим "Л/ДНР"

На Донбасі українські військові у відповідь на постійні обстріли терористів поранили п'ятьох окупантів.

Так, 31 травня, бойовики 10 раз порушили режим припинення вогню, із них п'ять – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 раз обстріляли позиції ОС:

Двічі біля населених пунктів Водяне та Мар'їнка – із мінометів калібру 82 мм.

Двічі біля міста Красногорівка – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі біля міста Авдіївка – із автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць і стрілецької зброї.

Двічі біля населеного пункту Старогнатівка – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази:

Біля населеного пункту Майське – із артилерійських систем калібру 122 мм.

Біля населеного пункту Новолуганське – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі трьох терористів "Л/ДНР", які були ліквідовані на Донбасі.

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