Війна за незалежність України: ЗСУ потужно відповіли атакуючим "Л/ДНР"

На Донбасі українські військові у відповідь на постійні обстріли терористів поранили п'ятьох окупантів.
Так, 31 травня, бойовики 10 раз порушили режим припинення вогню, із них п'ять – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.
Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Війна на Донбасі
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 раз обстріляли позиції ОС:
Двічі біля населених пунктів Водяне та Мар'їнка – із мінометів калібру 82 мм.
Двічі біля міста Красногорівка – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі біля міста Авдіївка – із автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць і стрілецької зброї.
Двічі біля населеного пункту Старогнатівка – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази:
Біля населеного пункту Майське – із артилерійських систем калібру 122 мм.
Біля населеного пункту Новолуганське – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі трьох терористів "Л/ДНР", які були ліквідовані на Донбасі.
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