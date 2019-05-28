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/Розслідування

Війна за незалежність України: ЗСУ потужно вдарили по "Л/ДНР"

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Четверо проросійських терористів були поранені під час бойових дій на Донбасі 27 травня.

При цьому жоден український воїн не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього 27 травня озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березово", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

  • поблизу населеного пункту Майорське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон в зоні бойових дій на Донбасі.

  • Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

  • В "ДНР" заявили, що "з затриманими проводяться слідчі заходи".

  • Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Щелкова Мира
Щелкова Мира
Мoя искренняя 6лагoдaрноcть тем, ктo пoкaзал мне чyдo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3bn5tdt Простo пройдя oпрoс пoлучилa почти полугодoвую зaрплатy)) Пользуйтеcь, пoка еcть возмoжноcть=)
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