Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР"

Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 21 жовтня.
Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:
двічі біля Пищевика – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
неподалік Талаківки – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
біля Водяного на Приазов'ї – із ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Авдіївки і Верхньоторецька – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;
в районі Красногорівки – зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Широкино – зі стрілецької зброї;
неподалік Мар'їнки – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів:
тричі біля Оріхового – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
три рази поблизу Золотого-4 – із протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
в районі Попасної – із великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;
неподалік Зайцевого – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в тому числі великокаліберних кулеметів.
З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.
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