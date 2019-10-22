Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР"

Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 21 жовтня.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

двічі біля Пищевика – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Талаківки – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Водяного на Приазов'ї – із ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Авдіївки і Верхньоторецька – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

в районі Красногорівки – зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Широкино – зі стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів:

тричі біля Оріхового – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

три рази поблизу Золотого-4 – із протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

в районі Попасної – із великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

неподалік Зайцевого – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в тому числі великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

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