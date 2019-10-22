Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 08:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР"

2.1т Читати матеріал російською

Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 21 жовтня.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил на Facebook.

Новини
"Борг росіян": в "ДНР" розмріялись про захоплення нових територій України

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

  • двічі біля Пищевика – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Талаківки – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Водяного на Приазов'ї – із ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Авдіївки і Верхньоторецька – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

  • в районі Красногорівки – зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Широкино – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Мар'їнки – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів:

  • тричі біля Оріхового – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • три рази поблизу Золотого-4 – із протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • в районі Попасної – із великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

  • неподалік Зайцевого – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в тому числі великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня на війні за незалежність України на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СА под рукодством Г.К.Жукова за 3 года всю Европу от Украла до Берлина прошла, потом накрыла Монголию. Какелы 5 лет в одном блиндаже, да в соседних котлах "выстаивают"!)))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня". Так они, эти формирования и наемники, террористов обстреливали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel