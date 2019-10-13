Війна за незалежність України: в ЗСУ повідомили про різке погіршення

На Донбасі під час бойових дій 12 жовтня через мінометні обстріли з боку бойовиків двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення і бойові травми.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також в порушення мінських угод противник обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм", – повідомляють військові.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 17 обстрілів:

шість разів поблизу Водяного – з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу;

двічі неподалік Тарамчука – зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Харчовика і Широкино – зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецька – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки, Богданівки і Славного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 6 обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази в районі Золотого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Майорського і Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 13 жовтня, бойовики порушили режим припинення вогню 2 рази. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив обстріли:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Протягом цього періоду в результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в ОС повідомили хороші новини з Донбасу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!