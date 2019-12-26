Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини

Жоден український воїн не загинув і не був поранений в результаті бойових дій, які розв'язалися на Донбасі 25 грудня.
Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню.
Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поруч з Невельським – з міномета калібру 120 мм –
7 мін;
два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів і іншої стрілецької зброї.
Шість обстрілів позицій українських захисників противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;
чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм - 17 хв, 82-мм мінометів –
7 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ.
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