Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини

Жоден український воїн не загинув і не був поранений в результаті бойових дій, які розв'язалися на Донбасі 25 грудня.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню.

Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поруч з Невельським – з міномета калібру 120 мм – 7 мін;

два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів і іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм - 17 хв, 82-мм мінометів – 7 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ.

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