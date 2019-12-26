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26 грудня • оновлено в 07:56
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Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини

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Жоден український воїн не загинув і не був поранений в результаті бойових дій, які розв'язалися на Донбасі 25 грудня.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню.

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Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поруч з Невельським – з міномета калібру 120 мм –

    7 мін;

  • два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

  • біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів і іншої стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини

Шість обстрілів позицій українських захисників противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;

  • чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм - 17 хв, 82-мм мінометів –

    7 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Вoйна за независимость от здравого смысла :D Обоcpaтель, почему в статье пишется про вoйну, а написать комментарий содержащий это слово - нельзя?
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