Війна за незалежність України: в ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі 17 жовтня.

Всього минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів:

тричі біля Водяного на Приазов'ї – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік Павлополя – із гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі у Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Авдіївки – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

в районі Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Пищевика та Лебединського – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;

під Широкино – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів:

біля Новолуганського – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Луганського – із мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

тричі поблизу Золотого – із мінометів калібру 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

тричі неподалік Новозванівки – із міномета калібру 82 мм;

поблизу Гладосового – із мінометів калібру 82 мм;

двічі в районі Кримського – із озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – із підствольних гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Попасної – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" підло атакували ЗСУ. Україна зазнала втрат.

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