Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність України: в ООС повідомили хороші новини з Донбасу

20.1т Читати матеріал російською

Жоден український вояк не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі 7 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Всього за добу збройні формування РФ і її найманці 27 раз порушили режим припинення вогню.

Новини
Зрив розведення сил на Донбасі: в "ДНР" накинулися на Україну

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – зазначили в ООС.

Також противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів.

  • двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;

  • чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

  • неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

  • поблизу Талаковки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив14 обстрілів:

  • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

  • неподалік Майського – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • поблизу Гладосово і Хутори Вільного – з мінометів калібру 82 мм;

  • по два рази неподалік Новгородського і в районі Золотого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

Війна за незалежність України: в ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали криваві бої. На Донбасі був убитий український воїн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
81
32
Смішно
17
Цікаво
19
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Ещё не вечер, они ВСУшные утырки еще бухать не начали, до вечера успеют копыта пооткидывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Если отведете войска в соответствии с минскими соглашениями то не будет никто умирать, как было во времена первых. Там даже за руку здоровались, помните же, в ДАПе?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
4
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Коксовый Ларушка, если для тебя попытка заставить тебя задумать это провокация, то мне тебя жалко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Plotnikov Alex, дурак и провокатор.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А я уж думал что вояки "освободили" Донецк, раз у них "хорошие новости"... А их в очередной раз обстреляли!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Русинов Алексей, у улзеров и новости соответствующие - нет бы взять, поговорить с Народом Донбасса, найти какое то решение - или в конце концов взять и уйти оттуда, дав людям САМИМ решать как и с кем... так эти рагульки продолжают удобрять своей гнилой плотью плодовитую Святою землю Донскую!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Блоги / думки

ads pixel