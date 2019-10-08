Війна за незалежність України: в ООС повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український вояк не був поранений або вбитий під час бойових дій на Донбасі 7 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Всього за добу збройні формування РФ і її найманці 27 раз порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – зазначили в ООС.

Також противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів.

двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Талаковки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив14 обстрілів:

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

неподалік Майського – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Гладосово і Хутори Вільного – з мінометів калібру 82 мм;

по два рази неподалік Новгородського і в районі Золотого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали криваві бої. На Донбасі був убитий український воїн.

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