Війна за незалежність України: терористи "Л/ДНР" вдарили по ЗСУ перед перемир'ям

Терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 19 липня, тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ілюстрація. ЗСУ на Донбасі InfoResist

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного у напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поруч із Богданівкою у напрямку Петровського – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи один раз обстріляли позиції ОС:

неподалік від Кримського у напрямку н.п. Жолобок – із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – підсумовано в зведенні.

Нагадаємо:

Тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі під час засідання в Мінську. Воно буде оголошено в ніч на 21 липня.

У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що перемир'я може бути стійким і довгостроковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "ДНР" запропонували Україні в терміновому порядку провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".

За словами представниці терористів, на підконтрольній Україні території утримується 101 осіб, тоді як у "ДНР" – 50. На формування списків, як планується, піде близько шести тижнів.

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