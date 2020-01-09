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9 січня • оновлено в 19:21
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Війна за незалежність України: стало відомо про нові криваві бої

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У четвер, 9 січня, на війні за незалежність України на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, з початку доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Стрілецьку зброю ворог застосував по захисникам Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З автоматичних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вольний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, 9 січня на Хмельниччині поховали 48-річного Сергія Дічека і 43-річного Сергія Рацуна, які загинули на війні за незалежність України на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Зохлы, а с кем воююте? Петя вроде опохмелился?
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