Війна за незалежність України: на Донбасі розв'язалися криваві бої

Троє терористів "Л/ДНР" були знищені, ще один поранений в результаті бойових дій на Донбасі 28 травня.

Водночас поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього 28 травня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля населеного пункту Широкине — з артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту Пищевик — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі у районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Лебединське — з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля населених пунктів Кам'янка та Водяне — зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу села Павлопіль — із великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Чермалик — зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

поблизу міста Попасна — із мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Залізне — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

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