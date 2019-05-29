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/Розслідування

Війна за незалежність України: на Донбасі розв'язалися криваві бої

1.8тЧитати матеріал російською

Троє терористів "Л/ДНР" були знищені, ще один поранений в результаті бойових дій на Донбасі 28 травня.

Водночас поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього 28 травня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Новини
Війна за незалежність України: ЗСУ потужно вдарили по "Л/ДНР"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • біля населеного пункту Широкине — з артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 мм;

  • поблизу населеного пункту Пищевик — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі у районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Лебединське — з мінометів калібру 120 мм;

  • двічі біля населених пунктів Кам'янка та Водяне — зі станкових протитанкових гранатометів;

  • поблизу села Павлопіль — із великокаліберних кулеметів;

  • поблизу населеного пункту Чермалик — зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

  • поблизу міста Попасна — із мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • біля населеного пункту Залізне — із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня, окупаційні війська атакували позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець зник.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Mega Death
Mega Death
Видно хохлам нравится, раз пятый год воюют)))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Итак каждый день с утра победа вечером гора хлама бортами развозится по украинским больницам … Мне вот интересно что профессиональный комик Зелинский будет дарить безногим и безруким? переплюнет ли он Педрило с его хохмой про мячики безногим....?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая ж это война за независмость...)))?Кто на вас напал...или кому то войну объявили????? Это обычная гражданская война в пределах одного государства....Кстати...вы бы за независимость в другом месте боролись...меньше бы гастрабайтеров в Польшу к унитазам отправляли б
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