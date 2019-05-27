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/Розслідування

Війна за незалежність України: на Донбасі різко змінився хід боїв

57.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі 26 травня озброєні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Так, хід боїв різко змінився, оскільки раніше кількість обстрілів була набагато більшою.

Ніхто з українських військових не постраждав. У той же час один окупант отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС. Ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. "Всі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – йдеться в повідомленні.

Вогонь вівся по наших позиціях біля Гнутового – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та в районі Чермалика – із станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

З початку цієї доби, 27 травня, ворог із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Війна за незалежність України: на Донбасі різко змінився хід боїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстивши за пораненого бійця.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кириллова Елена
Кириллова Елена
Мoя иcкpенняя 6лагoдapнoсть тoму, кто пoкaзал мне пpeкpасный сайт http://difimas.com/3ljrwf0 Прocтo пpoйдя пpocтой oпpoc пoлучила пoчти полyгoдoвyю зарплaтy)) Пользyйтесь, пoка еcть вoзмoжнoсть=)
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ttt ta
ttt ta
Так это вы, пидоры, их первыми и обстреливали перед выборами + пока порась не свалил.
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
на фотке ржавое корыто на шасси 60-х годов производства))) и эти недоумки еще говорят о какой то там войне со второй армией мира, бля)))))
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ttt ta
ttt ta
Антикацап Олександр, украина хочет стать чечней, потерять 30% мужского населения и сравнять с землей куев?
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Долгов Владимир, какая армия по счету была у чеченов? А дань платишь до сих пор.
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