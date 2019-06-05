Війна за незалежність України: на Донбасі підло вбили трьох військових ЗСУ

На Донбасі за 4-5 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення.
Так, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 раз порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.
Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Війна на Донбасі
"Деловая столица"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі у районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – із протитанкових ракетних комплексів;
двічі у районі населеного пункту Талаківка – із озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі поблизу населених пунктів Чермалик та Павлопіль – із автоматичних станкових гранатометів;
поблизу населеного пункту Піски – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
у районі села Водяне – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:
поблизу населеного пункту Кримське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Новолуганське – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу населеного пункту Золоте-4 – із автоматичної стрілецької та снайперської зброї;
у районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.
"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищили, ще одного поранили", – сказано в повідомленні.
З початку поточної доби, 5 червня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" він зробив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Талаківка – із ручних протитанкових гранатометів;
у районі села Водяне – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник із автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії у розмірі 3 тисяч гривень.
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