Війна за незалежність України: на Донбасі підло вбили трьох військових ЗСУ

На Донбасі за 4-5 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення.

Так, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 раз порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Війна на Донбасі "Деловая столица"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі у районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – із протитанкових ракетних комплексів;

двічі у районі населеного пункту Талаківка – із озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу населених пунктів Чермалик та Павлопіль – із автоматичних станкових гранатометів;

поблизу населеного пункту Піски – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

у районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:

поблизу населеного пункту Кримське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Новолуганське – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу населеного пункту Золоте-4 – із автоматичної стрілецької та снайперської зброї;

у районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищили, ще одного поранили", – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 5 червня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" він зробив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Талаківка – із ручних протитанкових гранатометів;

у районі села Водяне – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник із автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії у розмірі 3 тисяч гривень.

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