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/Розслідування

Війна за незалежність України: на Донбасі підло вбили трьох військових ЗСУ

1.6тЧитати матеріал російською

На Донбасі за 4-5 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення.

Так, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 раз порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Деловая столица"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі у районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

  • поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – із протитанкових ракетних комплексів;

  • двічі у районі населеного пункту Талаківка – із озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу населених пунктів Чермалик та Павлопіль – із автоматичних станкових гранатометів;

  • поблизу населеного пункту Піски – із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • у районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:

  • поблизу населеного пункту Кримське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Новолуганське – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу населеного пункту Золоте-4 – із автоматичної стрілецької та снайперської зброї;

  • у районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищили, ще одного поранили", – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 5 червня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" він зробив два обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Талаківка – із ручних протитанкових гранатометів;

  • у районі села Водяне – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник із автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.

Війна за незалежність України: на Донбасі підло вбили трьох військових ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії у розмірі 3 тисяч гривень.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шут клялся мамой что остановит войну...ну а пока...он ест шаурму...ну и а пока дохнут там животные...нам на радость
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну так выполните минские соглашения и никто больше не погибнет.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Подвесов Торсион, Как выполнить, если они их не читали?
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