Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували обстріл сил ООС і нарвалися на відповідь

У понеділок, 1 квітня, терористи "Л/ДНР" неодноразово порушували перемир'я на Донбасі, на що отримали потужну відсіч від українських захисників.

Станом на 18:00 окупанти чотири рази обстріляли позиції України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". При цьому вони тричі застосували заборонене Мінськими угодами озброєння, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Ситуація в зоні ООС Міноборони України

Зокрема, російсько-окупаційні війська влаштували обстріл:

з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу села Кримське;

з міномета калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Зайцеве;

з міномета калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів біля селища Золоте-4;

з міномета калібру 120 мм в районі населеного пункту Новолуганське.

Війна на Донбасі BBC

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Однак підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Разом переможемо! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео знищення українськими бійцями на Донбасі техніки терористів. Так воїни відповіли на провокаційні обстріли окупантів.

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