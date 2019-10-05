Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 5 жовтня, терористи "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню.
У результаті обстрілу один військовослужбовець України отримав поранення. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.
Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, в порушення Мінських угод бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Гнутового з напрямку Заїченкового – зі стрілецької зброї;
поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета;
неподалік Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета.
Карта ООС
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Золотого з напрямку Первомайського – з міномета калібру 82 мм;
поблизу Хутора Вільного з напрямку Золотого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Майорська з напрямку Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
двічі неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з гранатометів різних систем.
Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу терористи 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті цього загинув загинув старший солдат ЗСУ.
4 жовтня "Л/ДНР" також відкрили вогонь на двох ділянках розведення.
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