Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 5 жовтня, терористи "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілу один військовослужбовець України отримав поранення. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення Мінських угод бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 112 Україна

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового з напрямку Заїченкового – зі стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета;

неподалік Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Золотого з напрямку Первомайського – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Хутора Вільного з напрямку Золотого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Майорська з напрямку Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з гранатометів різних систем.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу терористи 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті цього загинув загинув старший солдат ЗСУ.

4 жовтня "Л/ДНР" також відкрили вогонь на двох ділянках розведення.

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