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6 жовтня • оновлено в 18:00
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/ Розслідування

Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі

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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 5 жовтня, терористи "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілу один військовослужбовець України отримав поранення. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Крім того, в порушення Мінських угод бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Гнутового з напрямку Заїченкового – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета;

  • неподалік Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • поблизу Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Золотого з напрямку Первомайського – з міномета калібру 82 мм;

  • поблизу Хутора Вільного з напрямку Золотого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • поблизу Майорська з напрямку Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з гранатометів різних систем.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу терористи 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті цього загинув загинув старший солдат ЗСУ.

4 жовтня "Л/ДНР" також відкрили вогонь на двох ділянках розведення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Очевидно что против Зе Порошенко и Турчинов создают сейчас фронду. Они имеют немало сторонников на Зпаде, и среди генералитета ООС и поддержку добробатов и имеют все возможности для срыва мирных инициатив президента в зоне конфликта, чтобы обвинить его в предательстве национальных интересов и подчеркнуть его слабость и неспособность к управлению государством. Сейчас нужно сделать все чтобы спровоцировать сепаратистов на жесткое противостояние, и после Порошенко попытается вернуться к власти триумфатором (по крайней мере мечтает об этом)
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
У вас не война за независимость, у вас ООС. Выражайтесь правильно.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного скота.
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