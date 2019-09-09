Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої

Один український воїн був травмований у результаті бойових дій на Донбасі 8 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 8 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Миколаївки – з великокаліберних кулеметів;

в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі.

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