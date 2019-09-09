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9 вересня • оновлено в 11:16
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/ Розслідування

Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої

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Один український воїн був травмований у результаті бойових дій на Донбасі 8 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 8 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета;

  • поблизу Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Миколаївки – з великокаліберних кулеметів;

  • в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
А намедни здесь статья была,один блогер с гордостью вещал,что ВСУ продвинулись на сколько то и заняли чего то там.Вот вам и причина очередной бойни.А то читаешь,ВСУ на Донбассе прям только картошку сажают и розы нюхают.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Война за независимость Украины"- когда уже поймут, что это идиотский заголовок? После прочтения только одно приходит в голову - Украинцы воюют с украинцами за независимость друг от друга.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кожедуб ruslan, но почему-то Обоз сообщает только о потерях xoxлo-карателей.
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