Війна за незалежність України: "Л/ДНР" розв'язали криваві бої

Один український воїн був травмований у результаті бойових дій на Донбасі 8 вересня.
Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 8 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета;
поблизу Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Миколаївки – з великокаліберних кулеметів;
в районі Авдіївки – з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі.
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