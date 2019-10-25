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25 жовтня • оновлено в 08:06
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Війна за незалежність України: "Л/ДНР" раптово змінили тактику на Донбасі

1.7т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" після сильних обстрілів 24 жовтня на Донбасі не виявляли вогневої активності з початку доби 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 24 жовтня Російська Федерація і її найманці 25 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український воїн отримав поранення.

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Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

  • п'ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;

  • два рази неподалік Богданівки у напрямку Петровського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;

  • у Верхньоторецькому – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • в районі Славного – з великокаліберних кулеметів і СПГ;

  • двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: "Л/ДНР" раптово змінили тактику на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

  • 5 раз у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

  • неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

  • у Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

  • неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ і автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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