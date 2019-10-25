Війна за незалежність України: "Л/ДНР" раптово змінили тактику на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" після сильних обстрілів 24 жовтня на Донбасі не виявляли вогневої активності з початку доби 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 24 жовтня Російська Федерація і її найманці 25 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український воїн отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

п'ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;

два рази неподалік Богданівки у напрямку Петровського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;

у Верхньоторецькому – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

в районі Славного – з великокаліберних кулеметів і СПГ;

двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

5 раз у Золотого-4 (за межами дільниці розведення) – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

у Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ і автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.

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