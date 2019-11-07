Війна за незалежність: терористи поранили на Донбасі чотирьох бійців ОС

На Донбасі у середу, 6 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.
У результаті, осколкові поранення отримали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.
Війна на Донбасі
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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Пісків – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
два рази поблизу Тарамчука – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано п'ять ворожих обстрілів:
неподалік Майського – із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів;
поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
на околиці Новотошківського – із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ і автоматичних гранатометів;
неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати у зоні бойових дій. Так, із 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість осіб.
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