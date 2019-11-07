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7 листопада • оновлено в 09:18
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Війна за незалежність: терористи поранили на Донбасі чотирьох бійців ОС

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На Донбасі у середу, 6 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

У результаті, осколкові поранення отримали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Ілюстрація

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Війна за незалежність: терористи поранили на Донбасі чотирьох бійців ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • біля Пісків – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • два рази поблизу Тарамчука – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано п'ять ворожих обстрілів:

  • неподалік Майського – із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

  • на околиці Новотошківського – із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ і автоматичних гранатометів;

  • неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати у зоні бойових дій. Так, із 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість осіб.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За раз пол футбольной команды набралось, Это уже с десяток наберётся калек подранков ВСУшных с начала месяца.
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филя филя
филя филя
независимость кого от чего?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Жили-были украинцы. Они мечтали воевать с Русскими, но очень боялись. Поэтому они объявили Русскими мирных жителей и стали воевать с ними.
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