Війна за незалежність: терористи поранили на Донбасі чотирьох бійців ОС

На Донбасі у середу, 6 листопада, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

У результаті, осколкові поранення отримали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

Війна на Донбасі Ілюстрація

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

біля Пісків – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази поблизу Тарамчука – із автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано п'ять ворожих обстрілів:

неподалік Майського – із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

на околиці Новотошківського – із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ і автоматичних гранатометів;

неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати у зоні бойових дій. Так, із 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість осіб.

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