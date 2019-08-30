Війна за незалежність: терористи десятки разів обстріляли бійців ЗСУ

У четвер, 29 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомив у Facebook штаб ООС, терористи обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поряд із Мар'їнкою — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Талаківці — зі стрілецької зброї;
неподалік Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Війна на Донбасі триває
Podrobnosti.ua
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Південного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
в районі Зайцевого — з озброєння БМП і стрілецької зброї;
тричі біля Луганського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було", — повідомили в штабі.
Зазначається, що з початку цієї доби, 30 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, полк "Азов" зробив прорив на Донбасі. У ніч на 29 серпня воїни провели успішну операцію: ліквідували чотирьох і взяли в полон одного окупанта, а також захопили зброю і документи, які доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.
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