Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність: терористи десятки разів обстріляли бійців ЗСУ

1.9т Читати матеріал російською

У четвер, 29 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомив у Facebook штаб ООС, терористи обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поряд із Мар'їнкою — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Новогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;

  • двічі поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Талаківці — зі стрілецької зброї;

  • неподалік Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі триває

Війна на Донбасі триває

Podrobnosti.ua

Новини
"Боги війни": артилеристи ООС показали міць на Донбасі. Видовищне відео

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Південного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Зайцевого — з озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • тричі біля Луганського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

  • неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна за незалежність: терористи десятки разів обстріляли бійців ЗСУ

Новини
"Таких хлопців – одиниці": на Донбасі попрощалися з юним командиром "Айдару"

"За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було", — повідомили в штабі.

Зазначається, що з початку цієї доби, 30 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полк "Азов" зробив прорив на Донбасі. У ніч на 29 серпня воїни провели успішну операцію: ліквідували чотирьох і взяли в полон одного окупанта, а також захопили зброю і документи, які доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Как говорят хiхлы, "Война - это война"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии смерть окупантам! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Кожедуб ruslan, Русланка, а ну давай в АТО, нехфиг диван пропердывать!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...