Війна за незалежність: терористи десятки разів обстріляли бійців ЗСУ

У четвер, 29 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомив у Facebook штаб ООС, терористи обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поряд із Мар'їнкою — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Талаківці — зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі триває Podrobnosti.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Південного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі Зайцевого — з озброєння БМП і стрілецької зброї;

тричі біля Луганського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було", — повідомили в штабі.

Зазначається, що з початку цієї доби, 30 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полк "Азов" зробив прорив на Донбасі. У ніч на 29 серпня воїни провели успішну операцію: ліквідували чотирьох і взяли в полон одного окупанта, а також захопили зброю і документи, які доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал