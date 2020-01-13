Війна за незалежність: штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

Російські окупанти 12 січня 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, але ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це сказано в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС 13 січня.

Терористи застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю біля населених пунктів Водяне, Новотошківське, Оріхове, Травневе.

Відзначається, що станом на 7:00 понеділка терористи "Л/ДНР" вогневої активності не проявляли.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі біля Донецького аеропорту.

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