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13 січня • оновлено в 08:35
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Війна за незалежність: штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

2.1т
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Російські окупанти 12 січня 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, але ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це сказано в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС 13 січня.

Терористи застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю біля населених пунктів Водяне, Новотошківське, Оріхове, Травневе.

Новини
"Замість пекла – герб і прапор": воїн ЗСУ яскраво розфарбував промзону Авдіївки. Фото

Відзначається, що станом на 7:00 понеділка терористи "Л/ДНР" вогневої активності не проявляли.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі біля Донецького аеропорту.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Ещё не вечер много укропа отправились в скп
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уф, свидомня можете выдохнуть! Но не надолго. Бурячиха и мефедрон имеют свойство заканчиваться. Ваши герои, скоро двинут за ними по собственным минным полям. Не исключаю прибавление слушателей у Слипака и порванные дупы на медицинском борту в Борисполе!
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Лазарев Ярослав, брись на концерт хору Александрова. Гіві, моторолі і захарасту привіт передавай.
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Новини розслідувань

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