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25 листопада • оновлено в 14:53
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Росія перекинула на Донбас снайперів і невстановлену зброю

1.9т
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У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, зокрема біля Кримського на Луганському напрямку, збройні формування Росії протягом пів години обстрілювали опорні пункти підрозділів ОС.

Вогонь окупанти вели із ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також зазначається, що командування ЗС РФ досі використовує тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу своїх підрозділів спеціального призначення. Водночас окупанти продовжують випробовувати там нові зразки озброєння.

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На Донбас прибули снайпери з Росії

На Донбас прибули снайпери з Росії

pervoe.fm

Зокрема, минулого тижня до з’єднань і частин 1(Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки, а також снайперськими гвинтівками невстановленого зразка.

"Ці кадрові військовослужбовці РФ вивчали обстановку в районах передових позицій із використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", – йдеться в повідомленні.

Водночас підрозділи Об’єднаних сил як завжди перебувають на варті й готові дати відсіч підступним діям із боку російсько-окупаційних військ, а також загалом стримувати збройну агресію Росії на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі 24 листопада. Водночас загалом минулої доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Міністерство оборони України ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завтра опять будут скулить все шпитали переполнены с ВСУшниками ,у всех солдат отстрелены уши и пальцы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если неустановленное оружие значит у чубажо-пых ВСУшных макак опять зеньки будут выжигать.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Быстро в схроны !!!
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