Війна за незалежність: налякані терористи змінили тактику на Донбасі

На Донбасі у четвер, 13 червня, озброєні формування Російської Федерації збільшили кількість обстрілів до 29 разів. Таким чином, після істотних успіхів українських військових тактика бойовиків змінилася.

Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті 13 червня один український військовослужбовець отримав поранення і ще один бойову травму.

У відповідь один окупант був поранений, а також ЗСУ знищили одну вантажівку і гаубицю Д-30, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Новоселівка Друга – гранатомети різних систем;

три рази район населеного пункту Широкино – гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;

двічі Новотроїцьке – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

Новомихайлівка – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у районі Березове – автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю;

поблизу населеного пункту Талаковка – з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

Богданівка – великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

Талаковка – протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

Борівське – артилерія калібру 152 мм;

район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю;

двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

Зайцеве – гранатомети різних систем;

два рази Південне – гранатомети різних систем і стрілецька зброя;

поблизу Луганського – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

Станиця Луганська – стрілецька зброя;

двічі Кримське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як розповів ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай, поліпшення позицій Збройних сил України в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі викликає паніку у російських окупантів.

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