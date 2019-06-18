Війна за незалежність: окупанти влаштували вогняне пекло ЗСУ і поплатилися

У понеділок, 17 червня, збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу один український захисник зазнав бойового травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, троє окупантів отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Війна на Донбасі АР

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

Пищевик – із великокаліберних кулеметів;

тричі поблизу Водяного – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

три рази Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Новоселівку другу – з автоматичних гранатометів;

Піски – з мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета;

поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

населений пункт Мар'їнка – з міномету калібру 82 мм;

Опитне – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:

чотири рази Південне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм;

Попасну – з 82 мм міномета й станкового протитанкового гранатомета;

сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Шуми – зі стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Новоолександрівки – зі 120 мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета;

Золоте-4 – із міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета.

Від початку цієї доби, 18 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета й великокаліберного кулемета.

За нинішню добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи впали в паніку через потужну відповідь ЗСУ.

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