Війна за незалежність на Донбасі: в жорстких боях було вбито терористів "Л/ДНР"

На Донбасі терористи у суботу, 1 червня, 15 раз порушили режим припинення вогню з застосуванням забороненої Мінську домовленостями зброї.

Як повідомляє прес-служба ООС в Facebook, бойовики використовували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі випадки порушень режиму тиші відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - сказано в повідомленні.

Обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:

двічі поблизу населеного пункту Новоселівка. Другий - з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння бойових машин піхоти;

біля населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм;

чотири рази поблизу села Павлопілля - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі на районі населених пунктів Красногорівка, Водяне та Харчовик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу міста Авдіївка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі у населеного пункту Верхньоторецьке - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Опитне - зі стрілецької зброї.

Як зазначено, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

"За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двоє - поранені. З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - уточнили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців ООС немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".

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