Війна за незалежність на Донбасі: в жорстких боях було вбито терористів "Л/ДНР"

На Донбасі терористи у суботу, 1 червня, 15 раз порушили режим припинення вогню з застосуванням забороненої Мінську домовленостями зброї.
Як повідомляє прес-служба ООС в Facebook, бойовики використовували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 82 мм.
"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Всі випадки порушень режиму тиші відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - сказано в повідомленні.
Обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:
двічі поблизу населеного пункту Новоселівка. Другий - з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння бойових машин піхоти;
біля населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм;
чотири рази поблизу села Павлопілля - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі на районі населених пунктів Красногорівка, Водяне та Харчовик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі поблизу міста Авдіївка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі у населеного пункту Верхньоторецьке - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Опитне - зі стрілецької зброї.
Як зазначено, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.
"За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двоє - поранені. З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - уточнили в штабі.
Втрат серед військовослужбовців ООС немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".
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